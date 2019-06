Erano riusciti a superare incolumi la crisi dovuta ad un presunto tradimento, ma si vede che la storia tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini era destinata a tramontare.

È lei stessa a darne l’annuncio. Lo fa su Instagram, con una story apparso in questi giorni sul profilo ufficiale delle Donatalla. Pur tacendo le motivazioni della rottura, la Donatella condivide questo momento delicato con i suoi follower. Accanto a lei, come sempre, la sorella gemella Silvia.

L’annuncio

Dopo il reality sembrava essere tornato il sereno tra la cantante e il portiere dell’Atalanta. Qualcosa di irreparabile però deve essere accaduto in quest’ultimo periodo tra i 2, tanto che avrebbero deciso di lasciarsi definitivamente. Giulia ha voluto giocare d’anticipo, consapevole che una notizia del genere, subito sarebbe stato oggetto di cronaca rosa. “Preferisco essere io a dirlo – annuncia la gieffina – Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi“.

Restano un segreto le cause di questa separazione, che la Donatella al momento preferisce non rivelare. Chiede inoltre che sia rispettata la sua privacy a riguardo. “Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili“.

Silvia sempre al suo fianco

Dopo questo annuncio, la Provvedi si è chiusa in un assoluto silenzio stampa. Per fortuna la suo fianco, come sempre c’è la sorella Silvia, con cui condivide tutto: gioie e dolori, soddisfazioni e delusioni.

Insieme hanno partecipato a talent e reality negli anni passati. Insieme sono partite adesso per il tour estivo, mentre Gollini pare sia in Sardegna con gli amici. Sarà una distrazione sufficiente? Intanto scrive sui social: “Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine“.