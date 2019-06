Raffaella Fico si è confessata A Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e ha parlato del suo passato e di tutti i suoi amori, almeno quelli più famosi.

La fine della storia con Alessandro Moggi

“Sono single, e ora sto molto bene così. Ho avuto solo quattro fidanzati ufficiali, Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Gianluca Tozzi e Alessandro Moggi“, l’ultima storia è finita poco tempo fa e ora la showgirl è felicemente single. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alessandro Moggi, una storia lunga e che sembrava destinata a durare: “L’ho lasciato un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto. Non faccio riferimento al caso singolo, quindi nel caso specifico non parlo di lui, è acqua passata. Però le posso dire che nel momento in cui scelgo di troncare una relazione è perché una di queste cose, o tutte, vengono a mancare“. Una stoccata non da poco, anche se la Fico tenta di stemperare un po’ la potenza del colpo.

La storia con Balotelli

La storia con Super Mario Balotelli è certamente quella più famosa, soprattutto perché i due hanno avuto insieme una figlia, luce degli occhi di entrambi. “Mario è fondamentalmente un buono. Quello che si vede all’esterno non corrisponde a com’è davvero nel privato. Sicuramente è una persona fumantina, che a volte si fa trasportare dalle situazioni“, cerca di descrivere lei il calciatore. “Diciamo che in passato abbiamo sbagliato entrambi, e oggi abbiamo un rapporto stupendo, forse anche migliore di quando eravamo fidanzati. Tornare insieme? No, sono contenta di aver ritrovato questo rapporto ma è meglio che lui sia un amico“.