Una valanga ha travolto 7 alpinisti in Pakistan: 4 di questi sono italiani, 3, invece, pachistani.

Valanga in Pakistan

Questa mattina presto, a quota 5.300 metri, nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer, una valanga ha travolto 7 alpinisti. I soccorritori pachistani si stanno organizzando, ma per il momento non c’è modo di intervenire a causa di condizioni meteo avverse. Partiranno quindi nella giornata di martedì per il luogo dell’incidente che però è lontano.

Le condizioni degli alpinisti

AGGIORNAMENTO DELLE 16.16 – L’ambasciata italiana in Pakistan ha confermato che non ci sono vittime italiane; c’è una sola vittima, uno degli alpinisti pachistani. È rimasto ferito invece Tarcisio Bellò, capo spedizione, che è in vetta con Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo.