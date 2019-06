Attimi di panico a Marmirolo, in provincia di Mantova, dove un bimbo di appena 2 anni è rimasto chiuso in un’auto al sole. Negli ultimi giorni ha fatto molto caldo e le auto sono diventate presto dei forni difficili da affrontare. Per fortuna sono intervenuti prima dei passanti e poi i carabinieri, e il bambino sta bene.

Bimbo resta in auto

Una sfortuna, una dietro l’altra. Ieri una nonna è andata a prendere il nipotino all’asilo, tornando a casa però, un guasto alla macchina l’ha fatta andare nel panico. Dopo essere scesa dall’auto le portiere si sono chiuse senza darle la possibilità di entrare a prendere il bambino. Le chiavi della macchina erano rimaste dentro l’auto, così come il cellulare della donna. La nonna è andata nel panico naturalmente, mentre il piccolo all’interno dell’auto parcheggiata al sole ha cominciato a piangere. L’auto segnava 40 gradi, e la donna è andata nel panico.

L’intervento dei passanti e il salvataggio del piccolo

Le urla della signora avrebbero allertato alcuni passanti che hanno preso in mano la situazione e hanno deciso di aiutarla immediatamente chiamando i carabinieri, racconta il Giorno. Una pattuglia di militari della caserma di Marmirolo è immediatamente intervenuta: uno degli agenti ha rotto il vetro e tirato fuori il piccolo. Solo un grande spavento alla fine, il piccolo sta bene e la nonna anche.