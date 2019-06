La star del cinema internazionale Cate Blanchett pare non sia in buoni rapporti con suo fratello maggiore, Robert. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbe lo stile di vita totalmente diverso che i due conducono: l’attrice australiana vive in una villa inglese da 6 milioni di dollari, lui in un appartamento minuscolo a Melbourne, in un quartiere famoso in passato per non essere tra i più tranquilli della città.

La vita di Robert Blanchett, lontano dalla sorella star

Come riporta il Daily Mail, Robert Blanchett vive in una casa molto piccola a 4 chilometri dal centro di Mebourne, in Australia. Il fratello della famosa attrice Cate Blanchett, vincitrice di due premi Oscar, sembra non immagini neanche cosa significhi vivere nello sfarzo in cui vive sua sorella che abita in una villa enorme distante un’ora da Londra, Highwell House, in cui peraltro visse anche allo scrittore Arthur Conan Doyle, l’inventore di Sherlock Holmes.

L’uomo ha 51 anni, si muove con i mezzi pubblici e cammina grazie a un deambulatore, senza il quale non riesce a muoversi facilmente perché affetto da una forma lieve di disabilità. Sul motivo per il quale lui si trovi a condurre questa vita molto al di sotto delle possibilità di sua sorella minore pare non vi sia chiarezza. Secondo il sito Radaronline citato dal Daily Mail, la sorella lo avrebbe allontanato, ma non si conoscono le ragioni di questa separazione. In effetti, quando gli è stato chiesto se fosse in contatto con la sorella, Robert Blanchett ha risposto: “Ma andiamo! Ha uno staff che si occupa di far stare bene le persone a nome suo. Io chiaramente non sono uno di loro“.

Robert Blanchett. Credits foto: BackGrid

L’infanzia senza il padre

Robert Blanchett ha svelato al Daily Mail che è stato più volte contattato nel corso degli anni da giornalisti che credevano fosse il padre dell’attrice. In realtà, il padre è morto d’infarto quando Cate Blanchett aveva 10 anni e, dopo il tragico evento, pare che la madre della star di Hollywood le chiedesse spesso di badare al fratello, facendo gravare dunque su di lei questa responsabilità.

Al di là della loro infanzia segnata dalla drammatica scomparsa del padre, resta un mistero il fatto che Robert Blanchett conduca una vita tanto diversa da sua sorella, che peraltro secondo il Daily Telegraph aiutò nel 2011 l’altra sorella, la più piccola dei 3, Genevieve, ad acquistare una casa.