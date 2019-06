Tale madre, tale figlio. Mai detto sarebbe più calzante di questo, a giudicare dallo sbalorditivo scatto pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram. La fashion blogger non smette di stupire, questa volta con una foto che la ritrae di profilo, in tenera età, di fronte all’immagine del suo piccolo Leo. Il risultato? A detta di molti è impressionante e non è passato inosservato ai fan dei Ferragnez (Emis Killa compreso).

Chiara Ferragni e Leo: due gocce d’acqua

Chiara Ferragni ha colpito ancora nel segno con un collage che vede il suo profilo da bambina e quello del figlio Leo a confronto. Il risultato è impressionante, almeno secondo i follower che sono letteralmente impazziti per la somiglianza tra la fashion blogger e il suo bimbo.

Il piccolo di casa Ferragnez è una webstar (fin dal primo vagito) e il mondo del web lo tiene sotto stretta osservazione. Complice la valanga di post di mammà, certo, cui si somma lo straordinario scatto di pochi giorni fa.





I commenti dei vip

Il post della fashion blogger più influente del pianeta ha incassato il favore di migliaia di utenti. Tra i follower che hanno notato l’impressionante somiglianza di madre e figlio anche Emis Killa, che si è lasciato andare a un commento piuttosto esplicito: “Min***a spiccicati“.

Da quando è nato, Leone Lucia non ha smesso di catturare intorno a sé le attenzioni di mezzo mondo. La didascalia che accompagna il confronto dei due profili precisa che si tratta di un’immagine di Chiara e Leo all’età di 14 mesi.

Anche Elisabetta Gregoraci ha detto la sua davanti all’immagine: “Uguali“. Un’osservazione che si è unita al coro di fan insieme al commento di Paris Hilton. “Twins“, ha scritto l’ereditiera più famosa degli Stati Uniti, e proprio di gemelli (mancati) sembra trattarsi.

Come la prenderà papà Fedez? Non tutto sarebbe perduto, perché c’è chi ha intravisto nel bimbo una forte somiglianza con il rapper: “Le guance confondono ma è la fotocopia del padre“.

