Difficile trovare qualcuno della sua generazione con un seguito social tanto eclatante. Eppure, Gianni Morandi, classe 1944, può guardare molti giovani influencer dall’alto del suo milione di follower su Instagram. Il cantante è molto presente con i suoi “autoscatti” o con le “foto di Anna” nel documentare tutto quello che lo riguarda, incidenti compresi.

Il video della caduta di Gianni Morandi in Sardegna

La bacheca Instagram di Gianni Morandi restituirebbe la fiducia verso un mondo migliore anche al più cinico dei disincantati: vita bucolica, ricette fatte in casa, incontri con gli amici, corsette al tramonto. Ieri però, il cantante ha postato un video in cui rotola per terra dopo essere inciampato durante la classica corsa. Gianni è in tuta e come al solito sgambetta su distese di sabbia e macchia mediterranea con tanto di cane al seguito. Poi la caduta e il video che si interrompe, probabilmente per la preoccupazione di chi lo riprendeva. Il filmato, diventato virale, ha raccolto moltissimi commenti di affetto e stima e lo stesso Morandi ha rassicurato tutti scrivendo, insieme al video, INCOLUME. Che si sia trattato di un momento di auto-ironia o di una ripresa da un set?

La caduta di Gianni Morandi

Gianni Morandi sul set de L’Isola di Pietro 3

Gianni Morandi si trova infatti in Sardegna sul set della terza stagione della sua fortunata L’Isola di Pietro. Il cantante pubblica quotidianamente le immagini più salienti della sua vita sull’isola e sul set. E il video in cui cade per terra dopo essere inciampato su un sasso avviene proprio durante le riprese della nuova stagione della serie tv. Resta ora da capire se si trattasse di una caduta “da copione” o di uno scivolone involontario. Qualunque cosa sia, e non è certo una roba da perderci il sonno, è fruttata a Morandi più di 150mila visualizzazioni in poche ore.