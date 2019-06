Canale Cinque infila un reality dietro l’altro e, anche la prossima stagione, dovrebbe avere una staffetta di trasmissioni fissate al lunedì sera che non lascerà tregua agli amanti del genere. Si dovrebbe cominciare (condizionale d’obbligo, in attesa della conferma ufficiale alla presentazione dei palinsesti) con Amici Vip. Poi sarà la volta di GF Vip, Isola dei Famosi e GF in versione classica. Ci concentriamo proprio sul Grande Fratello Vip che preannuncia più di una novità interessante per la prossima stagione.

GF Vip: le novità

Orfano di Ilary Blasi, Il GF Vip dovrebbe essere condotto da Alfonso Signorini che sarebbe quindi promosso da opinionista a conduttore. Al suo fianco dovrebbe esserci una donna, ma se i vertici Mediaset volevano Romina Power quest’ultima pare aver declinato l’invito. A quanto pare, per tracciare una linea di separazione netta con il GF di Barbara d’Urso, divenuto ormai un ibrido tra personaggi sconosciuti e vip, il cast dell’edizione con Signorini – questa l’intenzione dei produttori – dovrebbe essere meno all’insegna del trash. Le prime scelte, però, sembrano andare in un’altra direzione. Ilona Staller – alias Cicciolina – dichiara di essere in trattative con la produzione (insieme al suo avvocato Luca Di Carlo), ma è il secondo nome a far sobbalzare sulla sedia gli amanti del trash. Secondo TPI, corteggiatissimo dal GF Vip sarebbe proprio Giucas Casella.

Giucas Casella all’Isola dei Famosi

Giucas Casella corteggiato da Pechino Express

Il mago, che ci ha già regalato momenti di trash fuori misura alle due Isole dei Famosi a cui ha preso parte, potrebbe essere il primo inquilino ufficiale della casa. La quota mago al GF Vip pare essere importante considerato che anche il Mago Otelma è stato contatto. Ma Giucas è assai ambito dai reality e dai game di casa nostra. A quanto pare, a volerlo fortemente, è anche Pechino Express. Il viaggio itinerante di Rai 2 ricomincerà nei primissimi mesi del 2020 (ma sarà registrato in autunno) e Giucas Casella sarebbe in lizza per gareggiare insieme alla compagna Valeria. Resta in forse la sua partecipazione, ma anche la conduzione di Pechino Express, al momento contesa tra il veterano Costantino Della Gherardesca e la rediviva Rai Simona Ventura.