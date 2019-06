Jennifer Lopez è apparsa su Instagram con un occhio bendato poiché, a quanto pare, sarebbe rimasta vittima di un piccolo incidente durante una tappa del tour It’s My Party. Il 19 giugno, però, dovrebbe essere già pronta per tornare sul palco per proseguire i suoi concerti che stanno facendo il tutto esaurito.

Jennifer Lopez colpita da un microfono

C’è stata un po’ di preoccupazione nelle ultime ore da parte dei fan di una delle pop star mondiali più amate, ovvero Jennifer Lopez. Infatti, sta facendo il giro del web una foto in cui la cantante portoricana si è ritratta distesa sul letto con un cerotto e una benda col ghiaccio sull’occhio. Nella story, la Lopez scrive anche “The glamorous life…” scherzando sulle sue condizioni.

Sembrerebbe che Jennifer Lopez sia rimasta vittima di un piccolo incidente durante la tappa di It’s My Party a Las Vegas. Il concerto è stato un vero successo, in un tripudio di coreografie e performance della cantante. Tuttavia pare proprio che la donna sia stata colpita da un microfono all’occhio.

Da qui, la necessità della benda col ghiaccio. A diffondere la notizia sono stati i numerosi fansclub di Jennifer Lopez, riprendendo la Stories di quest’ultima. Secondo quanto si apprende, dovrà stare a riposo un paio di giorni per poi riprendere il tour a Denver il 19 giugno.





Jennifer Lopez, bilanci alla soglia dei cinquant’anni

Jennifer Lopez continua a essere una delle cantanti più apprezzate del mondo e, alla soglia dei cinquant’anni, dimostra sempre di avere la solita grinta. Tuttavia, qualche settimana fa, ha avuto un ulteriore problema sul palco, quando dopo un casqué ha chiesto aiuto a due ballerini per rialzarsi. Inoltre, recentemente, la donna si è lasciata andare anche ai bilanci, ad esempio riguardo i suoi numerosi matrimoni.

In un video del dietro le quinte del tour It’s My Party, in vista del suo quarto matrimonio, con Alex Rodriguez, la cantante, attrice e ballerina ha confessato di non considerare importanti due dei suoi tre matrimoni falliti. Infatti, è stata sposata con Ojani Noa, Cris Judd e con Marc Anthony. Se i primi due sono durati pochi mesi, l’ultimo è stato importante perché, in dieci anni, ha regalato alla Lopez i suoi gemelli Emme e Max e lei e Marc Anthony sono rimasti in buoni rapporti, facendosi spesso fotografare insieme come una famiglia allargata felice.