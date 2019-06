Sono trascorsi mesi da che è calato il sipario su Patrick Baldassari e Valeria Marini. Tra loro è finita pubblicamente, sotto i riflettori di Temptation Island Vip.

Anche se tra loro pare essere rimasta una bella amicizia, ora lui è ufficialmente impegnato con un’altra. Lei si chiama Ilaria Di Bari, segni particolari: giovane e bella. È Patrick stesso che racconta di lei in una lunga intervista rilasciata al settimanale Sono.

La storia con Ilaria

Ilaria è arrivata nel momento più critico: durante la rottura con Valeria, la Di Bari gli è stata accanto. Baldassari stava ancora elaborando ciò che era accaduto sull’Isola delle tentazioni, dove la Marini aveva mostrato evidente interesse nei confronti del tentatore Ivan Gonzalez, quando Ilaria è diventata il suo conforto. “Quando la mia storia con Valeria è finita, Ilaria mi è stata vicino e si è riaccesa la fiammella” ha raccontato l’imprenditore a Sono. “Ma non viviamo ancora insieme“.

Patrick sembra molto ottimista nei confronti di questa storia. “Se son rose fioriranno ma stiamo bene insieme, siamo sereni. Amo investire nella persona che ho accanto, è importante per il mio equilibrio, soprattutto nel lavoro che faccio, dove ci vuole la donna ‘giusta’. Con lei sto bene“.

L’età non è un ostacolo

Se c’è una particolarità in questa storia d’amore è la grossa differenza d’età che corre tra i due. Ilaria, modella romagnola, ha appena 25 anni, quasi quanto la figlia di Patrick, che ne ha invece 49. Eppure questo dislivello non sembra comportare alcun problema. “Non è un problema e non sento la differenza anche perché Valeria, che è una bellissima donna, è sempre stata una ragazzina”.

Ma a proposito della figlia di Patrick Baldassari, Luna, sta per partorire il suo primogenito. Insomma, Patrick sta per diventare un nonno a tutti gli effetti.