Anche i reali hanno problemi di cuore e lo sanno bene il principe William e Kate Middleton. La Disney ci ha abituato a credere che tutte le storie d’amore tra i principi e le principesse terminino con il solito “E vissero felici e contenti“, ma non è sempre così facile. Il Duca e la Duchessa di Cambridge, infatti, prima di convolare a nozze e avere 3 bellissimi figli ne hanno passate tante…

L’amore non è bello

se non è litigarello

Kate Middleton e il principe William hanno fatto sognare il mondo intero con la loro storia d’amore ma il futuro erede al trono d’Inghilterra e la moglie, di crisi ne hanno attraversate tante. Le due più significative, come riporta l’Express, sono state nel 2004, durante il periodo universitario, e nel 2007.

In particolare quest’ultima è stata quella più lunga, durata circa 10 mesi. Lei sognava le nozze e lui invece non ne voleva sentir parlare. Questo bastò per mettere in pausa il rapporto. In questo lungo periodo, lui sembrava essersi riappropriato a pieno della sua vita da single, partecipando a feste e serate con giovani coetanee. Ma la Middleton, in tutta risposta, si è sempre mostrata in pubblico sorridente, felice e con abiti sexy. La sua strategia è servita: i due infatti hanno ritrovato la serenità e il resto è storia.

E vissero tutti

felici e contenti…forse

Con un matrimonio da favola alle spalle e 3 bellissimi figli, la coppia continua a far sognare non solo i sudditi di Sua Maestà ma il mondo intero. Eppure nelle ultime settimane voci di corridoio sostengono che un’altra crisi abbia colpito il Duca e la Duchessa di Cambridge. Pare che il principe William abbia tradito la moglie e i rumors a palazzo iniziano a farsi sempre più insistenti. Dalla coppia non arrivano né conferme né smentite ma la corona reale trema ancora una volta, davanti a una coppia così amata da tutto il regno. Già in passato, la rottura tra Lady D. e il Principe Carlo scosse il regno inglese e tutti sperano che questo non sia un déjà-vu.