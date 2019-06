Rosa Perrotta è giunta quasi al traguardo con il suo pancione. L’ex naufraga incinta del compagno Pietro Tartaglione conosciuto al dating-show di Maria De Filippi Uomini e Donne si sente gonfia e stanca, ma sprizza felicità da tutti i pori.

L’ex naufraga, raggiante, posta uno scatto in coppia con il futuro padre di suo figlio, mentre sono sulla spiaggia e lui le bacia la pancia.

Le confessioni della futura mamma

La Perrotta si è confidata in una lunga intervista rilasciata alla rivista Uomini e Donne Magazine. Confessa di essere è un po’ affaticata e fiaccata dal mal di schiena.

“Mi sento gonfia e un po’ stanca. Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco alla nascita di Domenico che avverrà con un parto naturale. Tutto sommato fisicamente sto abbastanza bene anche i chili di più sul mio corpo esile si fanno sentire” ha dichiarato alla rivista. “Di sicuro mi manca la libertà di movimento! Sono una donna molto dinamica e, alle volte, l’ingombro della pancia mi ricorda che non posso più fare certe cose“.

Il post di Rosa

In attesa che il piccolo Domenico, così hanno deciso di chiamarlo, arrivi Rosa e Pietro si rilassano in spiaggia, tra coccole e sorrisi. Lei pubblica lo scatto su Instagram e non c’è dubbio: sono il ritratto della felicità.