Leonardo Pieraccioni e la figlia sono saliti palcoscenico insieme dopo uno spettacolo di papà. Un grande emozione per tutti, per il pubblico, ,a anche per papà e figlia che si sono presi per mano sulle note finali della canzone.

Pieraccioni sul palco

“Quando Martina viene allo Show sta dietro le quinte. Prima che io canti ‘La risata di mia figlia’ le chiedo sempre: ‘Sul finale entri a prendermi?’ E lei risponde sempre: ‘Se me la sento sì’“, ha scritto su Instagram postando il video Pieraccioni. Una bella prova di coraggio per la piccola e una bella emozione per papà. Laura Torrisi, mamma della piccola, ha commentato il video con un cuore a dimostrare anche il bel rapporto che resta anche dopo la fine dell’amore.

Guarda il video