Francesca De André è stata una delle più forti protagoniste, nel bene e nel male, dell’edizione 2019 del Grande Fratello. La sua storia ha tenuto banco per mesi, e c’è anche un tormentone che ha incorniciato la sua esperienza nel reality. Stiamo parlando dell’esclamazione “A casa mia?!“, ripetuta continuamente dalla nipote di Faber davanti alla notizia del tradimento del suo ex, Giorgio Tambellini. Intorno alla frase si è generato uno strascico ironico, lo stesso colto al volo da Gennaro Lillio e Giovanni Ciacci. I due, infatti, hanno preso in giro l’ex gieffina, ma la sua reazione qual è stata?

Gennaro Lillio e Giovanni Ciacci: ironia social

Tra Gennaro Lillio e Francesca De André sembra essere sbocciato l’amore (i due si sono presentati insieme a Live – Non è la d’Urso contro Giorgio Tambellini), e l’ex gieffino ha saputo tener testa alle sfuriate della sua dolce metà.

Tra le righe della loro storia si era insinuata l’ombra prepotente dell’ex fidanzato di lei, che sarebbe stata ‘cestinata’ dalla ragazza dopo la scoperta delle sue scappatelle.

Gennaro Lillio vuole vivere la sua esperienza di coppia lontano dalle telecamere, ma non smette di attirare su di sé l’attenzione dei follower. L’ultima occasione è un video postato dall’ex gieffino su Instagram, dove ironizza su Francesca De André insieme a Giovanni Ciacci.

Instagram Stories di Gennaro Lillio

“Ma dov’è Francesca? A casa mia?! A casa mia?! A casa mia!“: è questa la frase con cui i due si prendono gioco della figlia di Cristiano De André, citando il tormentone di cui si è resa protagonista durante il reality.

La reazione di Francesca De André

Tanti si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione della diretta interessata, inizialmente assente nel video (e poi comparsa) pubblicato tra le Instagram Stories di Lillio.

La risposta a questa domanda non ha faticato a farsi strada sui social, dove è stata la stessa Francesca De André a esaudire la curiosità dei fan. La ragazza, infatti, sembra aver digerito bene l’ironia dei due, tanto da condividere la clip sul suo profilo.

Nessuna crisi all’orizzonte, dunque, anche se non sono poche le voci che darebbero come fugace la neonata relazione con l’ex coinquilino della casa di Cinecittà.

*immagine in alto: fonte/Instagram Stories Gennaro Lillio, dimensioni modificate