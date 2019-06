Balletto in spiaggia… al bacio. I protagonisti del video dell’estate sono Gianmarco Onestini e Erica Piamonte due dei protagonisti di questo Grande Fratello targato Barbara d’Urso.

Video in spiaggia

Gianmarco Onestini e Erica Piamonte sono diventati amici durante questa ultima stagione del Grande Fratello. L’amicizia deve essere il cavallo di battaglia degli Onestini che non la lasciano nascere e morire dentro a un reality ma la portano fuori. I due si sono cimentati in un ballo in spiaggia terminato con un bacio semi nascosto. Tra i tanti commenti al video Γ¨ arrivato quello del fratello di Gianmarco, Luca Onestini:Β “Birichini!“, ha commentato facendo ridere i fan.

Guarda il video