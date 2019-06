È arrivato il fatidico giorno, quello tanto temuto da tutti gli studenti italiani all’ultimo anno di liceo: la prima prova degli esami maturità. E ieri, il ministro Matteo Salvini ha voluto fare il proprio augurio a tutti i ragazzi e le ragazze impegnati nell’esame.

Il messaggio di Salvini

Il ministro dell’Interno ieri ha voluto mandare il suo personale augurio e in bocca al lupo a tutti coloro che oggi sosterranno la prima prova dell’esame di maturità. Ha pubblicato un video su Twitter in cui racconta della sua notte prima degli esami, dell’ansia e dell’angoscia di quelle ore che precedono l’esame, con la didascalia: “Salutando gli amici di @skuolanet, ecco la mia #notteprimadegliesami. Un enorme in bocca al lupo a ragazze e ragazzi di tutta Italia impegnati da domani per la Maturità!“. E ha concluso scrivendo: “Con un po’ di invidia vi dico: godetevi questi momenti, perché io pagherei oro per riviverli! #maturità2019“.

Nel video, Matteo Salvini ha descritto quei momenti che ricorda benissimo (proponiamo solo uno stralcio): “L’ultima notte non ho dormito. Ripassare, ripassare, ripassare, leggere. Avevo, se non ricordo male, greco e storia al liceo classico Manzoni a Milano“. Ha proseguito: “Non c’erano i telefonini quindi al telefono alle due di notte confrontarsi coi soci dell’esame del giorno dopo su cosa c’era, cosa non c’era, cosa chiedevano, cosa non chiedevano perché c’erano i commissari esterni, i commissari interni“. “Non ho dormito, me la son goduta, ho ascoltato musica, ho ripassato greco e storia fino alle 7 della mattina. Sono uscito la mattina: cappuccino, brioche, Gazzetta dello Sport e con estrema serenità mi presento e, a proposito, di greco, avevo preparato la metà del programma, lo confesso“, ha detto il ministro sui momenti precedenti l’entrata a scuola. Poi si è tolto un sassolino dalla scarpa, rivolgendo una frase ai suoi professori del tempo: “Porto a casa, chiacchierando per una mezz’oretta, un 48 su 60. Ancora oggi, rivendico, ingiusto, a ribasso perché avevo già cominciato a fare attività politica e non c’era fra i professori, e soprattutto fra le professoresse, del liceo classico Alessandro Manzoni di quegli anni ’90 particolare attrazione per le idee leghiste“.

Salutando gli amici di @skuolanet, ecco la mia #notteprimadegliesami.

Un enorme in bocca al lupo a ragazze e ragazzi di tutta Italia impegnati da domani per la Maturità!

Con un po’ di invidia vi dico: godetevi questi momenti, perché io pagherei oro per riviverli! 😊 #maturità2019 pic.twitter.com/NonhhJpeOu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 giugno 2019





La prima prova

La nuova maturità 2019 è iniziata questa mattina con la prima prova di italiano. Tra le tracce per il tema: la poesia “Il porto sepolto” di Giuseppe Ungaretti; Corrado Stajano con il suo scritto “Eredità del Novecento“; un brano tratto da “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia; “Istruzioni per l’uso del futuro” un testo dello storico dell’arte Tomaso Montanari; ma anche il ciclista Gino Bartali e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa tra i protagonisti dell’esame.