Dramma nella notte scorsa a Cusano Milanino, dove una 17enne è precipitata dal secondo piano di una palazzina, dalla quale aveva tentato di calarsi con un lenzuolo, finendo col precipitare. Le sue condizioni sono gravi, al momento si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

Si cala dalla finestra con un lenzuolo e precipita

Aveva discusso con i genitori che non volevano uscisse di casa la sera tardi, così la decisione di una giovane 17enne che le è costata caro. La voglia di uscire con le amiche era tanta, così tanta da arrivare a decidere di prendere un lenzuolo e usarlo per calarsi dal secondo piano della finestra.

È accaduto tutto intorno alla mezzanotte di mercoledì, a farla cadere è stato il nodo, non troppo stretto, che non ha retto. La 17enne cadendo ha battuto rovinosamente la testa; le sue condizioni erano critiche. Nel giro di 30 minuti la folle corsa presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Sottoposta ad una delicata operazione

La 17ennne è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento neurochirurgico; al momento è in progonsi riservata ma pare non essere in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che stanno valutando le dinamiche della vicenda.