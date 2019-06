Il nome Gloria Patrizi vi dice qualcosa? Si tratta della ex di Massimiliano Allegri, salita agli onori della cronaca in questi giorni non solo per il suo passato da playmate ma anche e soprattutto per il matrimonio, sfarzosissimo, celebrato con il nuovo amore, un ricchissimo imprenditore del petrolio.

Festa scatenata dopo le nozze

E se l’ex allenatore della Juventus si è rifatto una vita con Ambra Angiolini (e ci sono voci che parlano anche di un matrimonio futuro), la ex signora Allegri ha invece bruciato le tappe e l’ha preceduto. Nella cornice di Castell’Arquato, Gloria Patrizi ha dato il via ad una festa scatenata. Abito bianco per la cerimonia, ricevimento esagerato insieme a tanti volti noti. Alla festa, andata avanti fino a notte fonda, c’erano infatti Kevin Prince Boateng e anche Melissa Satta (due ex fidanzati, venuti separatamente e ormai reciprocamente impegnati, che si sono incontrati dopo tanto tempo per l’occasione). Gloria Patrizi ha sposato Filippo Braghieri dopo due anni e mezzo di fidanzamento. I due vivono insieme a Dubai, un luogo in cui Braghieri lavora, che è massima espressione dello sfarzo e del lusso.

Le foto del matrimonio – Fonte: oggi.it

Chi è Gloria Patrizi?

L’ex fidanzata di Massimiliano Allegri, oggi signora Braghieri, ha 33 anni (classe 1986) ed un passato da modella (con una carriera iniziata a soli 15 anni) e da playmate. Playboy Italia l’ha infatti scelta nel 2009 per delle foto davvero hot che l’hanno resa piuttosto popolare nel settore. Negli scatti di Playboy, Gloria Patrizi è in topless o con dei pantaloncini che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Nel 2007 ha vinto la fascia di Miss Eleganza a Miss Italia. Nel suo curriculum professionale anche la trasmissione Lo show più buono che ci sia, su All Music, in quello sentimentale, invece figura pure l’ex tronista di Uomini e Donne, Nicola Paolinelli, con cui ha avuto un flirt.