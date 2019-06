Chiuso il caso Pamela Prati, a Live – Non è la D’Urso entra in studio un personaggio amatissimo dal pubblico: Walter Nudo. L’attore è stato recentemente vittima di un malore che ha destato la preoccupazione generale, ma per fortuna adesso sta meglio ed è pronto ad affrontare le sfere in studio.

“Devi ringraziare i soldi che ho tirato fuori“

Quello che Walter Nudo non sa è che fra i cinque “sferati” si nasconde anche Lele Mora. L’ex agente dello spettacolo italiano qualche giorno fa ha infatti rispolverato una vecchia polemica, quella inerente alla vittoria dell’attore all’Isola dei Famosi nel 2003. Una vittoria voluta da Lele Mora, che aveva pagato tutti i call center per fargli vincere il reality, pilotandone l’esito. In studio da Barbara D’Urso Mora dichiara: “La verità era che avevo in mano il monitor delle votazioni dietro le quinte. Per vincere, anche se avevi figli, parenti e amici, dobbiamo ringraziare anche i soldi che ho tirato io fuori dalle tasche. Io dicevo agli altri di votare finché non è diventato primo in classifica. Quindi devi dirmi grazie“. La risposta di Walter Nudo non si è fatta attendere: “Mio figlio mi chiamò all’epoca e mi disse che Lele aveva detto questa cosa qua. Io penso che la gente mi abbia votato perché mi voleva vincitore“.

Lo scoop di Francesca Cipriani

Tra le sfere nascosta c’è anche Francesca Cipriani, che aveva provato a fare avances all’attore senza però successo. La showgirl, fra lo stupore generale, svela alcuni dettagli su Walter Nudo: “Mi incuriosiva lui. Lui ora è legato sentimentalmente ad un ragazzo, è la persona con la quale passi sempre le giornate. Ma non c’è problema, se uomo o donna, so solo che sei sempre legato a questa persona. Hanno passato San Valentino in una camera stupenda. Io so questo perché ho degli amici in comune“. Tra l’ironia generale anche lo stesso attore si meraviglia di quanto affermato, negando questa cosa.