La situazione dei rifiuti a Roma è sotto accusa ormai da tempo. Vip e non solo hanno già pubblicato foto e video di denuncia da tempo, ma sembra che la situazione sia lontana da vedere una soluzione.

La denuncia di Rita Dalla Chiesa

Il caldo sta aumentando e la situazione dei rifiuti non può che peggiorare nel breve periodo. Nelle scorse ore Rita Dalla Chiesa ha pubblicato alcune foto su Twitter per denunciare la situazione. Nel quartiere di Vigna Clara la situazione è quella descritta dalla conduttrice: “Anche stanotte per la puzza non si dormirà. Grazie da Vigna Clara, sindaco Raggi“.

Anche stanotte per la puzza non si dormirà’. Grazie da #vignaclara, sindaco Raggi pic.twitter.com/PVfyMYSFMH — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 17 giugno 2019

Molti dei suoi follower hanno risposto postando foto di altre parti della città, dove però la situazione non cambia. E i rifiuti infestano le strade.

Ore 15,45, #VignaClara. Dopo tre giorni di puzza nauseabonda sono passati. E questo è’ quello che hanno lasciato. pic.twitter.com/wqmi53iiu1 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 18 giugno 2019

Un gabbiano mangia un topo

A proposito della situazione di degrado della città, qualche giorno fa era stato pubblicato un video in cui gabbiano portava in giro per la città un topo per poi divorarlo. Il video era presto diventato virale, condiviso anche dalla pagina Facebook Riprendiamoci Roma, anche per ringraziamento finale al sindaco Raggi per la situazione in città.

Guarda il video