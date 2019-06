Paura per Romina Power pare che si sia sottoposta ad un’operazione chirurgica. A dare l’annuncio è stata proprio lei con una foto che ha allarmato i fan postata su Instagram e condivisa dalla figlia Romina.

Romina Power in ospedale

Per l’ex moglie di Albano una disavventura che sembra essere andata per il meglio. La Power non ha reso noto il perché si trovasse in ospedale e a quale genere di operazione si sia sottoposta. Fatto sta che due ore fa è apparsa una foto sul suo profilo Instagram, dove si vede solo la sua mano con il pollice su e il polso con il braccialetto dell’ospedale.

Il post su Instagram

Nella didascalia Romina scrive: “Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Lesto il commento dei fan che l’hanno inondata di affetto e di calorosi auguri di pronta guarigione.





La dedica della figlia Romina

Tra i commenti spunta anche quello della figlia Romina: “Love you mommy. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”. Romina Junior ha anche dedicato una Instagram Story alla mamma, riportando la foto con una dedica “Strong Woman”.