La Corte d’Appello di Firenze ha appena emesso la sentenza di condanna per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato. Il caso è quello ben noto della strage di Viareggio, accaduta il 29 giugno 2009.

Le condanne

Come già detto Mauro Moretti è stato condannato a 7 anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Firenze. Con lui anche Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, condannati a 6 anni di reclusione. Moretti non era in aula, ed era imputato per disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio.

La strage di Viareggio

La strage era avvenuta il 29 giugno 2009, e causò 32 morti. I parenti delle vittime oggi eran in aula per la lettura di sentenza.

Quel giorno un treno merci era deragliato, provocando il perforamento di una delle cisterne a bordo contenente GPL. Quasi subito si innescò un incendio che portò anche all’esplosione della cisterna. L’esplosione investì anche la stazione di Viareggio.

Foto: Ansa