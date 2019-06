È vero, la nostra testa è già alle vacanze, dopo una ricca e soddisfacente stagione televisiva. Ma non possiamo fare a meno di pensare a cosa troveremo a settembre in tv. Sicuramente sappiamo che tornerà Tale e Quale Show.

L’amatissimo talent, che mette a confronto i vip in fatto di imitazioni ha già aperto il cantiere della prossima edizione. In questi giorni, infatti, già alcuni personaggi famosi avrebbero sostenuto il provino per entrare a far parte del cast.

I dettagli

Tale e Quale Show è una creatura di Carlo Conti, inevitabile quindi pensare di ritrovarlo al timone di questo programma. Lo spettacolo riempirà con le sue esibizioni le settimane autunnale. Mentre in giuria troviamo la sempre verde Loretta Goggi, l’esuberante Giorgio Panariello e il travolgente Vincenzo Salemme.

Tuttavia ancora non si conosce ancora la data di inizio. Siamo a giugno però, e giugno è periodo di palinsesti. In questi giorni le principali reti televisive presenteranno il programma del prossimo autunno e tra gli appuntamenti più attesi certamente sarà rivelato anche il debutto della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Una bozza del cast

Se non abbiamo certezze sulla data di inizio, men che mai ce ne sono sul cast. Però, stando a quanto rivelato da TvBlog alcuni vip si sarebbero proposti come aspiranti imitatori. Tra i primi nomi saltati fuori ci sarebbero quelli di Antonio Zequila in grande spolvero, l’ex naufraga Nadia Rinaldi e la miss Denny Mendez. Qualcuno fa anche i nomi di Debora Caprioglio, Francesco Pannofinio e Rita Rusic. Mentre altre voci puntano addirittura su Katia Ricciarelli.

Le indiscrezioni non finiscono qui però: c’è la possibilità di vedere come se la caverà alle prese con le esibizioni e le interpretazioni anche alcuni ex tronisti come Francesco Monte o Sabrina Ghio o Stefano Sala. Qualcuno addirittura fa il nome di Teresa Langella. E ancora Sandro Giacobbe, Barbara Cola, Francesca Testasecca e Francesca Manzini.

Ma tutte queste, al momento restano solo congetture. Per ora dobbiamo farcele bastare, perché per ogni conferma bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali del programma. Vedremo cosa ci riserverà lo show questo autunno.