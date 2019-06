La tragedia è stata sfiorata a Llay Llay, in Chile, qualche giorno fa. Un cane, legato ai binari, avrebbe trovato la morte se il macchinista, con una frenata disperata, non avesse fatto di tutto per salvare il piccolo quadrupede. Il cane ora è impaurito ma sta bene.

L’ennesimo abbandono

La sorte del cane sembrava segnata. Abbandonato e legato ai binari della ferrovia, è stato salvato dal gesto eroico del macchinista che ha tentato di fermare il treno con tutti i mezzi a sua disposizione.

Chi ha abbandonato il cane, non voleva solo disfarsene ma ha pensato di farlo in un modo atroce, così, probabilmente, da assicurarsi che il cane non sarebbe tornato a casa da lui. Legato com’era ai binari non avrebbe avuto nessuna possibilità di salvezza, se fosse stato colpito dal treno in corsa.

In un video pubblicato su Twitter da INFOS CHILE, pagina che pubblica comunicazioni di servizio e video delle diverse équipe di emergenza che lavorano in Chile, si vede il mezzo fermo a pochi metri dall’animale che è terrorizzato.

L’incredulità del macchinista

L’uomo non ha solamente dimostrato una prontezza di riflessi incredibile, ma anche un grande cuore. In rete circolano diversi video. In uno di questi l’uomo chiede a voce alta come sia possibile che al giorno d’oggi ancora le persone possano compiere una simile cattiveria, augurandosi che un giorno la razza umana possa cambiare.

⚠️#Región de #Valparaiso #Llay-Llay Maquinista Detuvo Tren Para Salvar Perrito que Fue Encadenado en las Vias. Notable Gesto 👏👏 pic.twitter.com/ApnNpfeiCr — 🚒🔥INFOSCHILE 🚑🚔 (@Info5Chile) 17 giugno 2019





A questo atto vile è seguita una denuncia contro ignoti da parte di Edgardo González, sindaco di Llay Llay. Inoltre la polizia locale si è messa sulle tracce dei colpevoli di tale gesto. A mobilitarsi è anche la Fundación de Gestión Ética para la Dignidad Animal, ente che si occupa della tutela degli animali e che sta lavorando, insieme alle autorità locali, alla ricerca dei colpevoli.