A Collesano, in provincia di Palermo, sei maestre di una scuola dell’infanzia sono state sospese dall’insegnamento perché accusate di maltrattamenti su bambini con un’età compresa tra i 3 e i 6 anni. I bambini sono stati vittime di gravi vessazioni fisiche e psicologiche.

Le maestre sospese dall’insegnamento

Le 6 maestre sono state raggiunte da una misura di sospensione dall’esercizio dell’insegnamento per un periodo di tempo che per 3 di loro è stato stabilito in un anno e per altre 3 in 9 mesi. A notificare l’ordinanza del gip della Procura della Repubblica di Termini Imerese sono stati i carabinieri. Le 6 maestre lavoravano in una scuola dell’infanzia di Collesano, in provincia di Palermo. Come appurato dalle indagini, tutte e 6 avrebbero maltrattato i bambini, colpendoli con schiaffi e spintoni, ma anche sgridandoli in modo violento e attuando contro di loro vessazioni di natura psicologica.

Le indagini partite grazie ai genitori dei bambini

A far partire le indagini dei carabinieri di Collesano sarebbero stati i genitori dei bambini. Infatti, molti di loro si sarebbero resi conto che i bimbi erano diversi rispetto al solito. Gli inquirenti avrebbero dunque raccolto informazioni e prove per un anno, dal materiale raccolto sarebbe emerso che le sei maestre tenevano comportamenti violenti tutti i giorni verso i piccoli alunni di tutte e 3 le classi della scuola dell’infanzia.

Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Collesano, Giovanni Battista Meli: “Sono molto deluso, arrabbiato, ma anche stupito e meravigliato per i provvedimenti contro sei insegnanti. Tra quegli alunni poteva esserci mio figlio ed è difficile accettare queste notizie. Però queste insegnanti le conosciamo tutti. E per noi erano docenti modello. Con i bambini hanno organizzato decine e decine di manifestazioni. L’ultima molto partecipata nel giorno della legalità“.

Poi, il primo cittadino ha aggiunto, mantenendosi cauto rispetto alla sospensione delle insegnanti: “Prima di allontanare definitivamente queste persone che, ripeto, sono molto attive nel territorio io credo che dobbiamo attendere in modo garantista l’iter e conoscere le accuse mosse alle educatrici“.