Sono giorni bellissimi questi per Giorgio Chiellini e per tutta la sua famiglia. Ieri è nata la piccola Olivia, figlia del difensore della Juventus e della moglie Carolina Bonistalli. Ad annunciarlo al mondo, il club bianconero su Twitter.

L’annuncio della Juventus

“Fiocco rosa in casa Chiellini! Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà!“, ha scritto il club bianconero su Twitter.

Fiocco rosa in casa @chiellini ! 🎀 Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà! ♥️ pic.twitter.com/gfuzzDKUdM — JuventusFC (@juventusfc) 20 giugno 2019

Olivia e Nina: le piccole di casa Chiellini

Ora Nina, prima figlia del giocatore della Juve, ora dovrà fare i conti con la seconda arrivata in famiglia. Nina si gode i genitori da 4 anni, nata nel 2015, ad un anno dal matrimonio della coppia.





Sarò un anno interessante per il calciatore, alle prese con 3 donne in casa e con un nuovo allenatore, Maurizio Sarri, la cui prima conferenza stampa si è svolta ieri. L’addio a Massimiliano Allegri lascerà un segno nella squadra campione d’Italia o sarà occasione per sogni ancora più grandi?