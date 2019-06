Anastasia è una ragazza sarda di 14 anni. Ha appena sostenuto l’esame di terza media e lo ha fatto in un modo davvero singolare. Per discutere la sua tesina si è presentata in abiti tradizionali ed ha concluso il suo intervento con una piccola esibizione di ballo.

Una tesina per celebrare le proprie tradizioni

La studentessa della scuola Maccioni di Nuoro ha preparato una tesina dal titolo Ollolai nel giudicato di Arborea, “rennu de Arbaree” in sardo. Un discorso in cui ha esposto con orgoglio le tradizioni, gli usi e i costumi del borgo barbaricino riuscendo a collegare tutte le materie, da scienze ad arte. In conclusione si è anche esibita in un ballo sardo accompagnata da due ragazzi ollolaesi. All’agenzia Ansa ha raccontato: “Mi piace tutto ciò che è letteratura, arte e storia della Sardegna”. E continua: “Sono molto appassionata della materia, per questo ho scelto di andare all’esame col mio costume e di portare alla commissione gli argomenti che studio con tanto interesse. Vorrei che le nostre tradizioni fossero oggetto di studio nelle scuole sarde per non essere dimenticate. Andando a scuola col costume di Ollolai ho voluto dare un segnale forte”.

Il costume di gala delle donne

Anastasia si è presentata davanti alla commissione esaminatrice con l’abito tradizionale da sposa di Ollolai, piccolo comune della Barbagia. Un abito molto ricco e particolare composto da una serie di pezzi come la camicia “sa hamisa pramà”, la cuffietta “su cappiale”, un giubbino broccato, pizzi e dettagli che si tramandano di generazione in generazione fino a perdersi nella memoria. Il costume di Ollolai è tra i migliori della Sardegna, premiato in occasione di svariate sfilate storiche. Ad Ollolai, come ormai in pochissimi altri luoghi, vi sono ancora donne che si dedicano alla confezione della varie parti del costume che, per i suoi mille particolari ed i suoi colori, è unico e riconoscibile.







L’orgoglio di mamma Michelina

Michelina Moro, la mamma di Anastasia, ha pubblicato su Facebook la foto della figlia accompagnata dalle parole: “Fiera delle sue origini discute la tesina di terza media su Ollolai”. Divulgata dall’Eco di Barbagia, l’immagine ha fatto il giro del web ottenendo migliaia di like. Probabilmente non poteva immaginare un successo tale per il suo scatto, ma ne sarà certamente molto fiera.

*immagine in evidenza: fonte Facebook – Michelina Moro. Dimensioni modificate