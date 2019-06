Ci sono 2 scienziate italiane nella classifica mondiale delle 25 donne più geniali della robotica. Due donne che hanno dato il loro decisivo contributo alla scienza applicando alla natura le loro innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Cecilia Laschi e Barbara Mazzolai riceveranno il premio Carla Fendi, assegnato ogni anno a personalità italiane ed internazionali che si sono distinte per il loro impegno nella ricerca.

Cecilia e Barbara, eccellenze italiane

Cecilia Laschi, Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa viene premiata per Octopus. Il robot con le sembianze di un polpo sfrutta materiali morbidi come il silicone e ha il merito di aver inaugurato il settore della robotica soft a basso impatto ambientale.

Barbara Mazzolai invece, è direttrice del Centro di Micro-BioRobotica (CMBR) dell’Istituto italiano di Tecnologia. Riceve il riconoscimento per il suo Plantoide il primo robot che simula le funzioni delle radici nelle piante. Al momento la scienziata si sta occupando di un progetto finanziato dall’Unione europea che permetterà di applicare l’intelligenza artificiale anche ai rampicanti. Nel 2015 le due donne sono state inserite nella prestigiosa classifica stilata da RoboHub, la maggiore comunità scientifica internazionale degli esperti di robotica.

Un impegno per la sostenibilità

Il premio Carla Fendi consiste in un contributo di 30.000 euro che le due ricercatrici destineranno ai rispettivi istituti per migliorare la sostenibilità delle loro innovazioni. Maria Teresa Fendi, presidente della fondazione intitolata a sua nonna, esprime particolare entusiasmo per l’assegnazione del premio. “Trovo affascinante applicare il modello delle piante e degli animali a intelligenze artificiali che possano migliorare l’agricoltura e prevenire i disastri ambientali” dichiara a Repubblica.

La cerimonia a Spoleto

Sarà il Festival dei 2Mondi di Spoleto ad ospitare la cerimonia di premiazione il 30 giugno in una serata tutta dedicata all’intelligenza artificiale. Si parte con Ecce Robot, una narrazione integrata tra arte e scienza con Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale e della sua definizione; le attrici Valeria Golino e Valentina Cervi leggeranno il racconto Sogni di Robot di Isaac Asimov, la serata proseguirà con la proiezione di due video d’autore, uno del musicista Nigel Stanford e uno del regista Gabriele Gianni.

*immagine in alto: Barbara Mazzolai e Cecilia Laschi. Fonte/Facebook Barbara Mazzolai e Cecilia Laschi (dimensioni modificate)