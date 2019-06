Rimpatriata di famiglia per Michelle Hunziker, l’ex marito Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora. A creare la magia un evento che ha incantato l’Italia intera: il concerto di Ed Sheeran allo stadio San Siro di Milano.

Nessuna foto che testimoni il fianco a fianco dei due ex coniugi, ma sulla notizia ci sono molti indizi sparsi sui social che parlano chiaro. Ciò che è certo e che tutti e 3 erano lì allo stesso momento.

Padre e figlia al concerto

Aurora è legatissima a papà Eros ed insieme condividono tante passioni. È evidente che la musica sia una di quelle. E proprio come un bravo papà il cantante ha accompagnato la figlia al concerto di Ed Sheeran. Lei documenta il dolcissimo momento su Instagram con un post. I due sono abbracciati a San Siro e la didascalia recita: “In amore e in musica“.





Michelle nello scatto della Leotta

Anche Michelle Hunziker, la madre di Aurora, era al concerto. Ne è prova concreta il post pubblicato da Diletta Leotta e geolocalizzato a San Siro quella sera. “Two blondes is meglio che one” scrive la Leotta a margine dello scatto.





Insieme al concerto?

È probabile che la famigliola si sia riunita per l’occasione. Anche se Eros ora è felicemente sposato con la modella Marica Pellegrinelli e Michelle ha avuto altre due figlie dal marito Tomaso Trussardi, i 2 sono rimasti in buoni rapporti, anche per Aurora.

Non è da escludere quindi che tutti e tre insieme abbiano deciso di andare al concerto insieme.