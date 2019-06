La famiglia Obama è atterrata a Malpensa questa mattina, intorno a mezzogiorno, con un volo privato partito dalla Provenza nonostante il maltempo. Un corteo di 10 veicoli si è poi diretto a Laglio, dove l’ex presidente americano, assieme alla moglie Michelle, alle figlie e alla scorta, trascorrerà il weekend nella Villa Oleandra di George Clooney e della moglie Amal Alamuddin. Per l’evento, Roberto Pozzi, il sindaco della cittadina di Laglio, sul Lago di Como, ha emanato 4 ordinanze in 4 giorni. Il divieto di transito, di sosta e di navigazione intorno alla lussuosa villa dell’attore sarà attivo da oggi a lunedì, quando gli Obama ripartiranno. Il paesino di Laglio è dunque blindato per la speciale visita dell’ex presidente, con un notevole servizio d’ordine a mantenere la massima sicurezza.

Cena di beneficenza e spettacolo pirotecnico per gli Obama

La visita degli Obama prevede questa sera una cena di beneficenza nella villa Clooney, organizzata dalla fondazione dell’attore. A seguire, uno spettacolo pirotecnico dell’isola Comacina rievocherà l’incendio del 1169, dovuto alle lotte tra comaschi e milanesi, nelle quali distrussero l’unica isola del lago e le nove chiese che sorgevano sullo scoglio fortificato. Barack Obama, la moglie Michelle e le figlie Malia e Sasha dovrebbero restare a Laglio fino a lunedì. Segretissima la lista degli altri invitati illustri. Si vocifera la presenza di Julia Roberts, ma non c’è alcuna conferma.

La Villa di George Clooney sul Lago di Como (Wikimedia Commons)

Le ingenti misure di sicurezza per la visita dell’ex presidente americano

In occasione del soggiorno dell’ex presidente americano Obama nella Villa Oleandra di George Clooney, le misure di sicurezza sono di massimo livello. La zona attorno alla lussuosa villa dell’attore è blindata con divieti di transito e sosta nell’area. Vietato anche l’ingresso alla spiaggetta di Riva Soldino e al molo di Laglio, fatta eccezione per i proprietari delle imbarcazioni. I divieti sono attivi dalle 7 di questa mattina e dureranno fino alle 18 di lunedì. Elicotteri, sommozzatori, cani antiesplosivi, una cinquantina di agenti italiani che affiancheranno quelli dello United States Secret Service. Insomma, ogni misura di sicurezza possibile è stata impiegata per vigilare sull’evento e sugli invitati, ma anche per tenere lontani i curiosi.