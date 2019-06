A Parigi si è sfiorata la tragedia quando un bambino di 2 anni è precipitato dal nono piano di un appartamento. Alberi e cespugli sembrano aver attutito la caduta e il piccolo se l’è cavata senza riportare nemmeno una frattura.

Il bimbo caduto dal nono piano salvato da alberi e cespugli

Si sono vissuti momenti di panico nel quartiere di Belleville, a Parigi, quando un bimbo di 2 anni è caduto dalla finestra del suo appartamento al nono piano. Il piccolo Adam è precipitato per ben 30 metri e si è temuto il peggio. Il bambino è stato portato di corsa all’ospedale Necker, scortato da motociclette delle forze dell’ordine, e ora si trova nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, dopo essere stato visitato e sottoposto ad accertamenti, i medici hanno concluso che non c’è nulla di rotto. Gli alberi e i cespugli del cortile dove è avvenuta la caduta hanno, probabilmente, evitato che questa storia finisse nel peggiore dei modi. In effetti, Adam ha lamentato solamente un dolore alla milza.

Lo stupore della polizia

I genitori di Adam hanno raccontato alla polizia che il figlio stava giocando nella sua cameretta in una delle case popolari della periferia parigina. Ad un certo punto, avrebbe deciso di salire su un mobile per affacciarsi dalla finestra, accidentalmente aperta. Sporgendosi, sarebbe precipitato nel vuoto. La polizia si è detta stupita, tuttavia, delle buone condizioni in cui si trova il bambino.

Negli ultimi giorni anche in Italia si è verificata una storia analoga a lieto fine. Infatti, nel rione San Pasquale di Bari, un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra del settimo piano, dopo essersi sporto troppo. In questo caso, la sua fortuna è stata quella di precipitare nel balcone sottostante e, anche stavolta, le sue ferite non hanno destato preoccupazione.

In copertina: immagine di repertorio