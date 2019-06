Malore per Gigi Simoni, ex tecnico di Inter e Genoa. Conosciuto da tutti come “il tecnico gentiluomo” oggi 80enne è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Cisanello di Pisa; le sue condizioni sono gravi.

Si è sentito male nella sua abitazione a San Piero Grado, provincia di Pisa, ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Al momento non sono chiare le condizioni del tecnico, pare però che si trovi ricoverato nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono critiche. L’ex tecnico di Geona e Inter è costantemente monitorato dai medici. Accanto a Gigi Simoni sono presenti i famigliari.

Credits immagine in alto: Wikipedia