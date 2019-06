Solo qualche mese fa, era stata prospettata una possibile crisi tra Luca Argentero e Cristina Marino. Tra i motivi, si riteneva che l’amore tra i due si stesse affievolendo a causa della differenza di età (lui ha 41 anni e lei 28). Tuttavia, i due attori avevano smentito immediatamente le voci.

Luca Argentero e Cristina Marino: spunta l’anello

Oggi, invece, si ritiene che Argentero e la Marino siano pronti per il fatidico sì. Il motivo? Il grosso e vistoso anello che, ultimamente, sta indossando lei.

In una delle ultime foto che la bella attrice 28enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram, sono ritratti lei stessa e il noto fidanzato di 16 anni più grande nell’atto di darsi un tenerissimo bacio. In primo piano, però, non ci sono loro, ma l’anello di diamante che la ragazza sfoggia al dito. Sullo sfondo, invece, il mare.

Il dettaglio, quindi, non è sfuggito ai fan della coppia che, immediatamente, hanno pensato che i due abbiano deciso di convolare presto a nozze.

C’è da dire che, già in una vecchia intervista, la coppia aveva rivelato di aver iniziato a fantasticare sul matrimonio. Inoltre, la Marino aveva anche affermato che le sarebbe piaciuto ricevere la proposta in riva al mare.

Seconde nozze per lui

Se fosse tutto vero, per Luca Argentero si tratterebbe del secondo matrimonio. L’attore ed ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è stato sposato dal 2009 al 2016 con un’altra attrice, Myriam Catania. La relazione tra i due si ritiene fosse finita a causa di frequenti litigi e presunti tradimenti.

Un anno dopo la separazione, il bell’attore aveva incontrato Cristina Marino ed era scoppiato l’amore. Comunque, i due si conoscevano dal 2015, in quanto entrambi avevano fatto parte del cast di Vacanze ai Caraibi. All’epoca non era ancora scoccata la scintilla, dato che lui era ancora sposato.

Nel frattempo, anche la Catania ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore francese Quentin Kammermann, da cui ha avuto due figli.