Attimi di paura ieri pomeriggio a Milano, quando un ragazzo di 27 anni è caduto sui binari della metro verde in stazione Centrale. Il ragazzo è stato trascinato per diversi metri ma si è miracolosamente salvato. Secondo le prime ricostruzioni parrebbe un gesto volontario.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, trasportata in ospedale in codice verde.

Milano: 27enne si lancia sui binari

Un gesto che poteva trasformarsi in tragedia quello compiuto ieri da un 27enne ieri pomeriggio a Milano. Intorno alle 15.30 il ragazzo, che si trovava in Stazione Metropolitana Centrale, è stato visto cadere sui binari della Linea Verde. Il conducente del mezzo lo ha visto ed è riuscito ad azionare per tempi il freno d’emergenza, rallentando così la corsa del treno. Il convoglio ha però colpito il giovane che è stato trascinato per 10 metri.

Sempre secondo quanto riferito da testimoni oculari, il 27enne è stato visto rialzarsi e risalire da solo sulla banchina, dove poi si è steso.

Immediatamente soccorso

Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118 che sono intervenuti con due ambulanze e un’auto medica, che hanno trovato il giovane in buone condizioni; il 27enne non ha riportato fratture tranne per una ferita alla testa.

Il giovane è stato medicato sul posto e trasportato presso l’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Il ragazzo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, fin da prima dell’incidente è apparso in stato confusionale. Secondo quanto riferisce ATM, il suo pare essere stato un gesto volontario.

Una donna ferita

A seguito dell’incidente una donna di 68 anni ha riportato lievi lesioni. La donna si trovava a bordo del treno quando, a causa della brusca frenata, ha riportato escoriazioni e ferite lievi. Anche lei è stata trasportata in ospedale in codice verde.

La linea M2 è rimasta sospesa in quel tratto per circa un’ora al fine di permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.