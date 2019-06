Raoul Bova racconta della grande sofferenza durante la separazione dalla moglie Chiara Giordano e l’inizio del suo nuovo amore con Rocio Munoz Morales.

La macchina del fango contro di lui

Roul Bova era riuscito a non rilasciare dichiarazioni neanche anche quando l’ex suocera, il celebre avvocato Annamaria Bernardini De Pace, aveva pubblicato una lettera apertamente diretta a lui appellandolo come “genero degenere”.

Chiara Giordano e la madre l’Avvocato AnnaMaria Bernardini De Pace

Adesso l’attore decide di fare chiarezza sulla sua separazione scagionando dalle ingiuste accuse l’attuale compagna, Rocio. Raoul Bova in un’intervista a Vanity Fair, raccontando anche come l’ex suocera, Annamaria Bernardini De Pace, avrebbe fatto di tutto contro di lui ferendo mortalmente lui, i suoi figli e la compagna Rocio.

Ecco le parole di Raul: “Sono il bersaglio di una campagna. Il traditore che merita la gogna. Finora non avevo mai reagito per non peggiorare le cose, ma alla fine ho capito che in realtà le peggioro stando zitto. Perché chi è mosso dal rancore non si ferma, più incassi e più attacca. E io devo proteggere i miei figli da questa guerra. “. I suoi figli sono stai fin dall’inizio la sua preoccupazione più grande.

La preoccupazione per i suoi figli

Lui ci tiene a spiegare che non è stato un uomo superficiale che è scappato con una ventenne lasciando la famiglia. Giusta la preoccupazione di un padre per la serenità dei propri figli

Le cose non sono andate per niente così, ma lui come fa a capirlo?” Il riferimento esplicito alla suocera non c’è ma si comprende abbastanza facilmente, ed è giusta la preoccupazione di Raoul Bova, come padre, non voglia che i suoi figli siano messi in una posizione ancora più difficile e dolorosa di quanto lo siano già ora. “Se fosse stato possibile risparmiare loro quello che stanno vivendo, lo avrei fatto”.

Francesco e Leon Bova insieme al padre Raul

Bova ci tiene a precisare che il matrimonio con Chiara Giordano era finito già da tempo e che i due avessero più volte cercato di far funzionare le cose per il bene dei loro figli. Lo stesso attore aggiunge poi:”A quarant’anni devo ancora essere schiavo del mio ideale di famiglia perfetta“?

Ma anche per Rocio non è stato facile, accusata di essere una ladra di mariti e sfascia famiglie e che ha visto completamente la sua privacy calpestata.

Ma raul la dipinge come una giovane donna forte che ha resistito a tutto questo periodo turbolento e adesso il loro rapporto è più forte di prima.

La nuova vita di Raul e Rocio

La bellissima coppia sta insieme da 5 anni e per ora nessuno dei due parla di matrimonio anche se il rapporto va a gonfie vele.

Insieme hanno avuto due figlie Luna di 3 anni e Alma di 4 mesi sono al fianco e li tengono molto uniti. I due, belli e innamorati hanno creato una bellissima famiglia e sono destinati a stare insieme per sempre, proprio come nelle favole.