Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita distintamente a Roma e nei Castelli Romani, fino ad essere sentita anche tra il Lazio e l’Abruzzo. La scossa, come riporta l’INGV, ha epicentro Colonna, comune in provincia di Roma, ed è avvenuta a 9 km di profondità alle 22:43. Non si registrano per il momento danni o feriti. Tantissime le segnalazioni, chiusa la linea C della metro nella capitale, come informa l’Atac.

#info #atac – metro C: circolazione temporaneamente interrotta per verifiche dopo scossa di terremoto #Roma — infoatac (@InfoAtac) June 23, 2019





La Protezione Civile fa sapere che sono in corso le verifiche sulle strutture dei comuni più prossimi all’epicentro: Colonna, San Cesareo, Gallicano nel Lazio e Zagarolo.

#23giugno 22:43, scossa #terremoto ML 3.7 registrata a Colonna (RM), nella zona dei Castelli Romani: al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni sono giunte ai #vigilidelfuoco tramite il NUE 1-1-2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 23, 2019