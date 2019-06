È stata presa la decisione sulle Olimpiadi invernali 2026: Milano e Cortina ospiteranno i Giochi. Una sfida vinta contro Stoccolma, per 13 voti, che raccoglie la grande soddisfazione del sindaco Beppe Sala. “Siamo qui oggi per portare a voi l’entusiasmo e l’impegno di un intero Paese“, ha dichiarato il primo cittadino di Milano in conferenza stampa. Sala ha poi ringraziato Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico per la fiducia: “Siamo pronti ad offrire un’edizione memorabile“.

Il messaggio di Mattarella

Un videomessaggio è arrivato anche da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. “Desidero, a nome dell’Italia, ribadire a tutti voi e a tutti i delegati presenti a Losanna, per questa 134esima sessione del Cio il sostegno più convinto alla candidatura di Milano-Cortina“, ha dichiarato Mattarella, che ha ricordato come l’Italia, “con la sua antica tradizione di ospitalità è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno“.

Un grande consenso per i Giochi 2026

A pesare sulla scelta di Milano-Cortina è stato anche il grande appoggio popolare all’idea di ospitare le Olimpiadi invernali, come ha reso noto il presidente del Cio Thomas Bach. Solo il 55% degli svedesi era a favore dei Giochi a Stoccolma-Are, contro l’80% degli italiani.

La candidatura italiana ha trovato appoggio bipartisan: si sono molto impegnati per manifestare la voglia olimpica sia Luca Zaia, presidente leghista della regione Veneto, che ospiterà parte delle gare, sia Beppe Sala, così come il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l’Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile“, ha twittato il premier.