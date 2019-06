È volato in Turchia, il compagno della senatrice Stefania Pezzopane, Simone Coccia Colaiuta, per realizzare il suo sogno: il trapianto di capelli.

Dopo un’operazione durata quasi 8 ore, l’ex gieffino ha voluto condividere con i follower questa gioia. Lo ha fatto appena uscito dalla camera operatoria, informando il mondo del successo dell’intervento.

Il post

Con un post apparso sul suo profilo Instagram, Simone Coccia ha voluto spiegare nel dettaglio l’iter di questo delicato intervento, durato diverse ore. Ma soprattutto ha voluto ringraziare i medici che hanno realizzato il suo sogno.





Poi ha aggiunto: “Da oggi grazie a queste persone decisamente fantastiche, uniche al mondo direi, sono tornato a sorridere“.

Il messaggio: mai vergognarsi

Con queste immagini, pubblicate direttamente da Instabul, Simone ha voluto trasmettere un messaggio importante a chi, come lui, si trova a vivere un disagio simile. Il messaggio è: mai vergognarsi di certe scelte.

“Il motivo per il quale ho deciso di rendere pubblica questa foto è perché non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante” scrive Colaiuta. “Soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe. Siate liberi, voletevi bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono. Chi si deve vergognare, non chi ha deciso di fare un passo importante per la propria vita e per il proprio benessere, ma chi giudica le scelte altrui specie quelle che vi rendono felici“.