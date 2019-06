Come ogni mamma del mondo, anche Cristina Parodi è molto fiera dei propri figli, non manca mai occasione per ricordarlo. In questi giorni, si trova con la primogenita, Benedetta, in vacanza in Perù. Sui social una pioggia di complimenti per madre e figlia che sono due gocce d’acqua.

Cristina Parodi e la figlia Benedetta in viaggio in Perù

Cristina Parodi non ha mai nascosto il grande amore per il marito Giorgio Gori e i tre figli avuti dal loro matrimonio, Benedetta, Alessandro e Angelica. Sulle sue pagine social appaiono sempre foto e dediche molto tenere rivolte alla sua famiglia. Anche in questi giorni di vacanza la giornalista, che si trova in America Latina con la figlia maggiore, ha voluto rendere partecipi i propri follower. Benedetta Gori, dopo essere stata in Ecuador, ha, infatti, raggiunto la madre in Perù e insieme stanno vivendo questo viaggio unico. Le due stanno facendo un tour della capitale, Lima, tra piazze, chiese, ristoranti tipici e negozi di abbigliamento peruviano non si stanno facendo mancare nulla. Lo testimoniano le foto che le ritraggono felici mentre esplorano la città. Nelle immagini, i tantissimi fan della giornalista hanno notato l’impressionante somiglianza tra madre e figlia.





Il progetto umanitario

Non solo divertimento per Cristina Parodi e la figlia, che ha appena compiuto 23 anni. Nel paese sudamericano stanno seguendo i progetti di Cesvi Onlus. L’organizzazione, laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985, si occupa di cooperazione e sviluppo. Opera in tutto il mondo per far fronte alle più gravi crisi umanitarie, per realizzare progetti di lotta alla povertà e di sviluppo sostenibile. In Perù c’è un grave problema di violenza sessuale sui minori e il Cesvi ha aiutato a mettere in sicurezza la scuola di San Josè Obrero per prevenire i casi di abusi. La Parodi e la figlia Bitta, come la chiama la madre, sono andate a visitare l’Istituto. Inoltre, la giornalista ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra la periferia sud di Lima, dove si trova anche la scuola alla quale hanno fatto visita, con le baracche e la povertà che contraddistingue la zona.





La passione gastronomica

Qualche mese fa, ad aprile, Cristina Parodi era stata ospite della trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo. Durante il programma le due donne hanno parlato delle “prime volte” della giornalista e alla domanda: “La prima volta da mamma?“, la Parodi ha risposto molto emozionata: “La prima volta da mamma è la prima volta più pazzesca per ogni donna“. Benedetta, è nata il 24 giugno del 1996: “Quando è nata lei mi ha cambiato la vita. La chiamavamo ‘piumina’ perché aveva i capelli fini e morbidissimi“, ha aggiunto teneramente Cristina Parodi. La prima volta di una figlia laureata è sempre stata con lei: Benedetta Gori si è, infatti, laureata da poco. Il giorno della discussione di laurea, sui social tra i moltissimi auguri e le congratulazioni per un giorno così importante, c’è stato anche chi ha avuto da ridere sul look della ragazza. La giornalista non si è scomposta e ha così commentato con la Balivo questa polemica: “Mia figlia è molto diversa da me, giustamente. Lei ha uno stile molto personale, che a me piace tantissimo, che è totalmente low profile. Ha fatto l’Università di Pollenzo, di scienze gastronomiche, in cui si studia il cibo, con tanti ragazzi di tutto il mondo; non è un Istituto che richiede un look formale“.

E proprio per via della passione gastronomica della figlia, in Perù stanno assaggiando tutte le specialità locali, come ha scritto in un post la Parodi: “Con Bitta non si possono non assaggiare tutte le specialità locali. Pisco col cioccolato, the alla coca, qui assolutamente commerciabile, cacao caramellato con mandorle. E siamo solo al primo giorno“.





Immagine in evidenza: Cristina Parodi e la figlia Benedetta Gori. Fonte: Cristina Parodi/Instagram