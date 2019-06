Lo scorso 21 maggio l’associazione animalista spagnola Proyecto Gran Simio ha formalmente denunciato lo Zoo Aquarium di Madrid per maltrattamenti ai danni dei delfini.

La denuncia, fatta pervenire presso il Seprona, il servizio di protezione della natura della Guardia Civil spagnola, si basa su video e prove fotografiche raccolte sul posto, che mostrano i problemi di salute dei delfini tenuti in cattività nell’acquario. Secondo l’associazione, tutti i delfini soffrono di malattie, quali dermatiti, ulcere e gravi patologie agli occhi, che sono costretti a tenere chiusi a causa del cloro presente nelle piscine.

Delfini affetti da gravi patologie

La denuncia è una conseguenza di un’iniziativa di Sea Shepherd, l’organizzazione che si occupa di salvaguardia della fauna ittica, che ha intrapreso un monitoraggio di vari delfinari in tutto il mondo. Le immagini, realizzate dagli attivisti a Madrid, hanno suscitato la preoccupazione del dottor Agustín González, veterinario specializzato nello studio dei cetacei : “Le immagini mostrano chiaramente uno dei delfini il cui intero corpo è coperto da lesioni ulcerative dermatologiche in forma di cratere – spiega l’esperto sul sito dell’associazione – Un altro delfino mostra una grande ulcera con perdita di pelle nella bocca, all’estremità superiore di entrambe le mascelle”.

Costretti a lavorare per intrattenere il pubblico

Queste patologie, secondo gli animalisti, sono il risultato della cattività, che priva gli animali dello spazio e delle risorse necessarie costringendoli a lunghe sessioni di lavoro per il solo diletto del pubblico: “Questo sforzo fisico e mentale può condurre alla morte dell’animale in molti di questi casi – ammette il dottor González – L’aspettativa di vita di un delfino in cattività è 4 volte inferiore rispetto a un delfino in natura, specialmente in casi come questi in cui sono costretti a lavorare in condizioni di malattia”. Proyecto Gran Simio, attraverso la denuncia, chiede che l’utilizzo negli zoo di delfini e altre specie sia proibito, soprattutto quando non è finalizzato all’educazione e alla ricerca, ma al semplice intrattenimento degli spettatori.