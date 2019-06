Un ragazzo di 15 anni risulta al momento disperso in mare a Giulianova. Era in acqua a bordo di un materassino con un amico, poi si sarebbero separati, uno è tornato a riva e l’altro è rimasto in acqua, fino a quando di lui si sono perse le tracce.

Perse le tracce di un 15enne

Due amici erano insieme in acqua, uno dei due è tornato a riva mentre dell’altro si sarebbero perse le tracce. Stando a quanto riportato da Rai News, alcuni testimoni avrebbero raccontato che il mare era agitato mentre i ragazzi erano in acqua.

Le ricerche dopo la sparizione

Le ricerche sono ricominciate questa mattina all’alba: un elicottero della Guardia costiera cerca senza sosta tracce del ragazzo sulla scogliera vicino al porto di Giulianova. Al momento sono anche stati allertati i sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo.

Durante le ricerche è stato ritrovato un costume che potrebbe appartenere al 15enne disperso. TgCom24 rivela che la Direzione Marittima di Pescara ha rivelato che l’elicottero avrebbe già effettuato diversi voli sulla zona, ma senza risultato. Al momento nella zona soffia un forte vento e il mare sarebbe ancora agitato.