Il tempo passa per tutti, ma non per Sabrina Salerno: è questo il pensiero comune alle decine di follower che si sono deliziate con gli scatti super sexy della showgirl. A 51 anni, in barba all’impietoso incedere dell’età, si mostra su Instagram con i suoi bikini mozzafiato e scatena una valanga di like. Lustrini e pose sensuali fanno da cornice alla sua bellezza ‘evergreen’, in testa al gradimento del pubblico maschile fin dagli anni ’80.

Sabrina Salerno in forma smagliante

Sui social è un tripudio di like e complimenti per la splendida Sabrina Salerno, i cui scatti non smettono di fare scalpore. Sexy bikini per un fisico perfetto, nonostante i 51 anni e la spietata concorrenza di tante giovani donzelle.

Dal suo esordio, negli anni ’80, è passata parecchia acqua sotto i ponti ma sembra che il fiume della sua sensualità sia di portata inesauribile. Lo dimostrano i selfie e le pose bollenti su Instagram, in cui il suo splendore è incorniciato da lustrini e curve da capogiro.





Oltre le gambe c’è di più

Già, “oltre le gambe c’è di più” e il popolo del web lo ha ben capito, a giudicare dal tenore dei commenti entusiastici sotto ogni foto dell’artista. Sabrina Salerno è un’icona di fascino intramontabile, e sembra dettare il passo con il suo look da mare.

E sotto il sole cocente di giugno, la showgirl non rinuncia alla sensualità grazie ai costumi da bagno ‘mini’, impreziositi da paillettes che ne avvolgono le sinuose forme con ipnotici giochi di luce.

E le 20enni? Beh, pare che la competizione sia decisamente alla pari, e c’è chi sottolinea che la Salerno non abbia proprio nulla da invidiare a chi ha qualche anno in meno di lei. Impossibile dargli torto.





*immagine in alto: fonte/Instagram Sabrina Salerno, dimensioni modificate