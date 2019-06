Un uomo in un supermercato in Germania si è chiuso nudo dentro un frigo del reparto surgelati per – apparentemente – trovare refrigerio dal caldo che sta attanagliando l’Europa in questi giorni. Come è facilmente prevedibile, l’avventura dell’uomo, un 32enne tedesco, non si è conclusa nel migliore dei modi.

Nudo dentro il frigo

Un 32enne tedesco si è recato in un supermercato situato nella regione di Sauerland, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, poi, davanti allo stupore dei presenti, si è tolto i vestiti e si è chiuso dentro un frigo del reparto surgelati. Ovviamente, è stata immediata la reazione dei clienti che, increduli, hanno avvisato le guardie addette alla sicurezza del supermercato.

Gli addetti hanno persuaso l’uomo a coprirsi indossando un paio di pantaloncini. Tuttavia, però, questo non ha contribuito a calmarlo. Il 32enne li ha colti di sorpresa e si è impossessato di un monopattino. A bordo del mezzo, ha iniziato a scorazzare per il supermercato.

Acciuffato dalla polizia

Dopo essersi infilato nudo dentro un frigo, il 32enne alla guida del monopattino ha iniziato a creare non pochi disagi agli addetti alla sicurezza del supermercato. Nonostante avesse accettato di coprirsi con un paio di pantaloncini, non si è placato il suo bisogno di dare spettacolo. Infatti, vagando per il supermercato, l’uomo ha poi rubato una banana e una lattina di birra e le ha consumate senza pagarle. Infine, dopo aver mangiato e bevuto, a porre fine alla sua bravata ci ha pensato la polizia che è intervenuta sul posto.

Gli agenti, allertati dagli addetti alla sicurezza del supermercato a sfiniti e incapaci di porre un freno alla “follia” dell’uomo, lo hanno sottoposto ad un alcol test e lo hanno fermato per atti osceni in luogo pubblico ma, visto che ha rubato la birra e il frutto, potrebbe anche essere accusato di furto.