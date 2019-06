È andata in onda la prima puntata di Temptation Island e già il trash avanza. I social ormai urlano al tempo di “fotonico“, nuovo mantra del programma che ricorda tanto lo “stellare” di Valeria Marini. Ma quello che interessa veramente è il destino delle coppie all’esame di maturità: e la prima è già bella che scoppiata.

Andrea e Jessica: finita prima di cominciare

La coppia non arrivava a Temptation Island nel migliore dei modi, questo bisogna sottolinearlo: Andrea e Jessica avevano già annullato il loro matrimonio qualche mese fa, e ora il programma di Canale 5 pareva l’ultima spiaggia, anche in senso letterale. I due però sono duranti meno di una settimana. Lei dopo una giornata insieme ai tentatori ha iniziato a raccontare dettagli intimi su Andrea e la situazione non ha fatto che peggiorare.

Guarda il video:





Falò di confronto… evitato

Arrivato al falò di fronte a Filippo Bisciglia, Andrea ha visto nuovi video della fidanzata ormai in confidenza con uno dei tentatori e, di fronte a un conduttore in “imbarazzo” per sua stessa ammissione, ha chiesto un falò di confronto. Le cose però non vanno come previsto da Andrea, perché la mossa di Jessica invece era chiara a tutti: se lui vuole un confronto, lei non ci pensa proprio e al falò non si presenta. Andrea è quindi costretto a rimanere nel programma, resta solo una domanda: andrà avanti con la sua vita?

Guarda il video