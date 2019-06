Oggi pomeriggio si è verificato un terribile crollo a Vienna. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, l’incidente potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Non ci sarebbero morti, secondo le fonti; per ora il bilancio è di 14 feriti, 4 gravi e 10 lievi.

Il crollo nel palazzo anni ’50

Un palazzo degli anni ’50, di cinque piani e 30 appartamenti è parzialmente crollato questo pomeriggio nel quartiere di Wieden a Vienna. Secondo quanto riporta il quotidiano austriaco Der Standard, anche il palazzo limitrofo è stato interessato dal crollo, presumibilmente causato da una fuga di gas. Lo stabile doveva essere messo in sicurezza a causa delle pericolose condizioni in cui versava. Il gravissimo incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 16.30 di questo pomeriggio, come si apprende da un Tweet della polizia di Vienna. Il bilancio, finora è di 14 feriti, 10 lievemente e 4 in modo grave. Ma fino a quando non termineranno le operazioni di salvataggio non si può stabilire un bilancio certo.

#Aktuell: Im Bereich #Pressgasse/Schäffergasse hat sich kurz nach 16:30 Uhr eine Explosion (vermutl. Gasexplosion) ereignet. Mehrere Stockwerke von bis zu zwei Mehrparteienhäuser sind zum Teil eingestürzt. Polizei, Rettung & Feuerwehr sind verstärkt vor Ort! Nähere Infos folgen! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 26, 2019

Le operazioni di salvataggio

Entrambi i palazzi, sia quello interessato in modo più grave, sia quello limitrofo, sono stati del tutto evacuati. Le operazioni di soccorso sono immediatamente iniziate e stanno continuando ancora alla ricerca di persone intrappolate sotto le macerie. Christian Feiler, portavoce dei Vigili del fuoco, ha fatto sapere che i cani da salvataggio stanno collaborando con gli uomini dei soccorsi per rimuovere “l’enorme cono di detriti“. Il portavoce ha aggiunto che delle persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie bloccati in un’automobile: “Abbiamo registrato rumori di graffi molto lievi e battiti molto bassi“. Inoltre, un trattore e un camion sono stati impegnati per rimuovere delle parti che potrebbero essere crollate su altre due persone. Feiler ha concluso dicendo che: “Non ci arrenderemo finché non saremo certi che sotto le macerie non c’è più nessuno“. I pompieri hanno organizzato diverse squadre di ricerca, c’è chi scava e chi perquisisce il palazzo.

Su Reuters si legge anche un’altra testimonianza di un vigile del fuoco: “È come se una bomba fosse volata dentro e avesse provocato un enorme buco nella facciata“. Un portavoce del servizio di ambulanza di Vienna ha detto che ci sono stati, finora, quattro feriti gravi, alcuni minori e nessun decesso.