La bellissima e bravissima Isabella Ferrari ha voluto condividere con i suoi follower un nostalgico ricordo. Uno scatto che segna l’inizio della sua carriera 37 anni fa.

Oggi di anni Isabella ne ha 55 di anni e la sua forma è ancora invidiabile, ma soprattutto naturale. Il segreto? Lo ha svelato lei stessa.

I tempi di Sapore di Mare

A lanciare una giovanissima e conturbante Isabella Ferrari, furono i fratelli Vanzina, con un film divenuto cult: Sapore di Mare. Si tratta di una pellicola che è entrata nel cuore degli italiani e che da decenni è sinonimo di estate e spensieratezza. All’epoca Isabella era appena maggiorenne e con la sua folta chioma bionda, lo sguardo languido e marino, le labbra carnosi sigilli di meravigliose promesse faceva innamorare il cinema.





Oggi su Instagram l’attrice ha rievocato quei tempi con i suoi fan questo momento amarcord: un tuffo nel passato, un vero colpo al cuore.

Il segreto della sua bellezza

Da allora di strada la Ferrari ne ha fatta tanta, serbando il fascino e la bellezza, senza sfiorire, ma soprattutto sempre contraria la bisturi. Fu lei stessa a dirlo qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair: “Le rughe non mi preoccupano, non mi guardo allo specchio. All’inizio ho usato la bellezza, non ci trovo del male. Poi ho cercato altro“.

Ma allora qual è il segreto della sua forma invidiabile? La risposta è una, anzi due: terme e sport. Grande conoscitrice dei siti termali in Italia, dichiara a Ok Salute e Benessere di averne girate moltissime. “Quando sono in tournée teatrale o sto girando film cerco sempre, nei limiti del possibile, alberghi che abbiano complessi termali al loro interno o nelle vicinanze, come Montecatini Terme in Toscana. Adoro il bagno turco, da non confondere con la sauna, ed è anche benvenuta la possibilità di praticare la mia ginnastica preferita, chiaramente l’acquagym“. Ora pare sia passata a frequentare anche quelle austriache.