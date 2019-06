Alcuni potrebbero restare perplessi ascoltando la storia di Ali Sanders e del marito Michael che dopo aver deciso di adottare due gemelli, hanno interrotto il processo di adozione. Il motivo? La donna aveva scoperto di essere incinta

La coppia non poteva avere bambini

Ali Sanders e Michael si sono conosciuti ai tempi dell’università e nel 2012 hanno deciso di coronare la loro storia d’amore sposandosi. Fin da subito hanno cercato di allargare la famiglia e dopo un anno di tentativi si sono rivolti ai medici. Grazie ad alcuni test hanno quindi scoperto che la fase fertile della donna non era abbastanza lunga per poter avere una gravidanza, mentre Michael, a sua volta, aveva problemi di infertilità.

A questo punto per la coppia era chiara l’impossibilità di concepire un figlio e per questo motivo, anziché optare per trattamenti di fertilità invasivi, come la fecondazione in vitro, avevano deciso di intraprendere la via dell’adozione. Per la coppia, infatti, poco importava se il figlio non era biologicamente loro. “Se c’erano bambini là fuori che avevano bisogno di una casa amorevole, potevamo fornirlo noi”, ha dichiarato Ali Sanders al Daily Mail.

Nel dicembre del 2014, quindi, la coppia ha ottenuto il benestare per adottare due gemelli di 8 mesi che a quanto pare addirittura assomigliavano al marito Michael. “Erano assolutamente bellissimi”, dichiara Ali Sanders. Hanno trascorso sei settimane conoscendo i loro bambini presso la casa adottiva in cui erano collocati e nel frattempo decoravano la stanza per il grande giorno.

Quando il momento è arrivato, però, qualcosa di strano accadeva alla donna. Non sentiva più la gioia che l’aveva invasa per mesi. Mentre il marito Michael era pienamente coinvolto e si sentiva già loro padre, cambiando pannolini e giocando con loro, per la donna non era la stessa cosa. Il giorno dopo aver portato i bambini a casa, il marito avrebbe invitato la donna a rivolgersi ad un medico per capire cosa stesse succedendo. A questo punto, l’inaspettata sorpresa: Ali era incinta.

Interrotto il processo di adozione

Scioccati, Ali e Michael hanno chiamato gli assistenti sociali e la donna avrebbe dichiarato di non sapere se sarebbero stati in grado di tenere i gemelli. La sera stessa, quindi, il procedimento di adozione è stato interrotto.

“È stata l’ultima volta che li ho visti. Ho pianto e pianto. Fino ad allora non avevo espresso alcuna emozione, ma quando sono stati presi dalle mie braccia per l’ultima volta, qualcosa dentro di me si è spezzato e non penso che sarà mai riparato di nuovo“.

In seguito, sembra che i due bambini siano stati adottati e vivano felicemente con un’altra coppia. Nel frattempo Michael e Ali si prendono cura del loro figlio Jacob e ad ottobre avranno una bambina.

Nonostante sia ormai passato qualche anno, però, Ali non potrà mai dimenticare quei meravigliosi gemelli, come ha spiegato al Daily Mail: “Ho deluso questi bambini che erano già stati delusi. Alcuni non potranno mai capire come una donna che abbia intrapreso il processo di adozione possa tornare indietro. Altri, invece, simpatizzeranno con una donna che, in circostanze impossibili, ha preso una decisione terribilmente difficile che considerava la migliore per tutti“.

Per poi aggiungere: “Non sopporto che le persone possano pensare che abbia restituito i bambini come un giocattolo quando non li volevo più. Ciò che abbiamo fatto mi ha spezzato il cuore“.

Ogni volta che vede due gemelli di quell’età, pare che la donna si chieda: “Potrebbero essere loro?” e il suo più grande desiderio è che un giorno i due bimbi adottati, una volta divenuti grandi, bussino alla sua porta. Proprio per questo motivo ha redatto una lettera che secondo l’agenzia di adozione può essere messa nel loro archivio. In questa lettera la donna afferma “Che non è stata colpa loro, che non hanno fatto nulla di sbagliato, e che mi dispiace che li abbiamo delusi“.