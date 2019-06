I palinsesti Rai non sono ancora stati presentati ufficialmente, ma di anticipazioni sulle future conduzioni ne stiamo avendo. Antonella Clerici, però, al momento non è ancora stata citata. Antonellina è una delle colonne portanti in Viale Mazzini, possibile che per lei non bolla nulla in pentola.

Ad alimentare i dubbi giunge la notizia che entrambi i due programmi che ha condotto quest’anno in prima serata non sono stati rinnovati: Portobello e Sanremo Young. Quindi la domanda è una: possibile che la Clerici resti a bocca asciutta?

Tutti i suoi programmi cancellati

Quando l’anno scorso la Clerici decise di lanciarsi nel “re-boot” di Portobello, sapeva bene che sarebbe stato un tuffo nel vuoto. Purtroppo quella scommessa non si è rivelata vincente, dal momento che il programma non ha riscosso il successo sperato e quindi non è stato rinnovato.

La cosa che sorprende però è che non sia stato rinnovata per la terza edizione nemmeno Sanremo Young, che quest’anno, come lo scorso ha avuto un certo seguito. Nonostante il successo in termini di ascolti, però, la competizione canora per ragazzi, che si svolge sul palcoscenico più ambito dai cantanti non tonerà. Questo è quanto si evince dai rumors lanciati da Blogo.

Quale sarà il destino di Antonellina?

Antonella aveva deciso di lasciare il programma che è nato con lei, La Prova del Cuoco, dopo 18 anni di successi. Ha voluto farlo perché l’impegno quotidiano la teneva lontano dagli affetti familiari. Così ha deciso di dedicarsi a più progetti, ma di portata stagionale e soprattutto che fossero appuntamenti settimanali e non quotidiani. Ne sono venuti fuori 3 programmi per primetime: Sanremo Young, Portobello e Ballata per Genova.

Nessuno dei tre progetti sarà replicabile per questo palinsesto 2019/2020. Ma la Clerici ha un contratto che la vincola in esclusiva alla Rai che non scade prima del 2020. Sicuro quindi che la rete troverà un show a misura per lei, ma non possiamo a meno di chiederci che cosa le riserva il futuro.