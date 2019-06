Una storia orrenda di abusi ha avuto luogo a Varese, dove una coppia di genitori è finita in manette per maltrattamenti sui 4 figli e per aver violentato la figlia, una bimba di 10 anni. La coppia avrebbe anche drogato la bambina per farle subìre gli orribili abusi sessuali.

Drogata e stuprata dal padre sotto gli occhi della madre

Quattro figli maltrattati, dei quali, una anche violentata dal padre davanti agli occhi della madre. La donna infatti picchiava la bimba di 10 anni e la costringeva a subìre violenza sessuale dal padre, anche somministrandole sostanze stupefacenti in modo da renderla docile. La terribile storia è stata raccontata in conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo. I due genitori sono stati arrestati circa un mese fa con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti.

Il secondo caso in un mese a Varese

La notizia dell’arresto dei genitori è stata divulgata solo adesso per ragioni di riservatezza e soprattutto per tutelare i minorenni coinvolti che adesso si trovano in una comunità, al sicuro dai genitori aguzzini. La conferenza stampa della Procura era stata convocata per un altro terribile caso di maltrattamenti, quello che vede il coinvolgimento una donna di 35 anni che avrebbe maltrattato i suoi 3 figli di 10, 7 e 4 anni. La donna picchiava i bambini e, in particolare, la figlia di 7 anni, affetta da disabilità, che prendeva di mira con offese e sottoponendola a violenza psicologica.

La 35enne è stata arrestata per maltrattamenti sui minori, stamattina, a Varese, e sottoposta alla misura cautelare di divieto di avvicinamento ai figli. Anche i 3 figli di questa donna sono stati portati in una struttura protetta. Il Procuratore della Repubblica Daniela Borgonovo ha spiegato che la famiglia viveva in condizioni di degrado e che nemmeno i docenti delle scuole elementari avrebbero segnalato la condizione terribile in cui vivevano, seppur, pare, fosse evidente.