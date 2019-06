Nessuno si era accorto di lui, adagiato a faccia in giù sul fondo di una piscina olimpionica. Protagonista un bimbo di 5 anni salvato da due mamme, che si sarebbero rese conto del dramma poco prima che il piccolo morisse. È successo in una struttura di Rotkreuz, cittadina svizzera nel canton Zugo, dove un tranquillo pomeriggio d’estate ha sfiorato la tragedia.

Bimbo di 5 anni sul fondo della piscina

Su quanto accaduto nella piscina di Rotkreuz (Svizzera) è stata aperta un’inchiesta, volta a chiarire l’esatta dinamica ma soprattutto eventuali responsabilità. Un bambino di 5 anni sarebbe rimasto per diversi minuti sott’acqua, senza che nessuno se ne accorgesse.

È questa la prima ricostruzione dei fatti, che non sono sfociati in tragedia solo grazie al pronto intervento di due donne. Le prime a capire che qualcosa non andava sarebbero state due bambine, che dopo un primo tentativo di recuperare il piccolo avrebbero allertato le loro madri.

Queste ultime si sarebbero precipitate in suo soccorso, riuscendo a farlo riemergere e a compiere le prime manovre di rianimazione in attesa di un’ambulanza.

Il racconto dei testimoni

Al momento del salvataggio, intorno alle 15, diverse persone si trovavano all’interno della struttura e avrebbero assistito alla scena. Alcuni testimoni hanno descritto quanto si sarebbe consumato davanti ai loro occhi, in un’intervista a 20 Minuten.

“Lo hanno steso proprio qui, vicino a dove stavo io – ha riferito uno dei presenti -. Sono state incredibili, erano concentratissime e stavano dando davvero il massimo“.

Dopo l’intervento delle due mamme, un bagnino avrebbe preso il controllo delle operazioni di soccorso, che si sarebbero protratte per oltre 10 minuti prima che il bimbo riprendesse a respirare.

“Sono tutti degli eroi, meritano la massima stima possibile. Non hanno mia mollato“, ha commentato uno dei turisti alla stampa svizzera. Il minore è stato poi trasferito in ospedale su un elicottero della Alpine Air Ambulance. Il primo bollettino ha rassicurato tutti: non è in pericolo di vita e presto sarà dimesso.